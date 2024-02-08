Россиянам списали долги на 6,3 млрд рублей

Во время процедуры внесудебного банкротства несостоятельными признали больше 18 тыс. человек. Им списали долги на 6,3 млрд рублей. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на первого замминистра экономики Илью Торосова.

За более чем три года действия механизма было запущено почти 30 тыс. процедур банкротства. Из них более 18 тыс. уже завершены. По ним списано гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, 6,3 млрд рублей долгов, — сказал Илья Торосов.

В 2023 году процедуру внесудебного банкротства начали 16 тыс. человек. С ноября к ней могут обратиться пенсионеры, семьи с детьми, получатели пособий, а также те, кто не может больше семи лет закрыть исполнительное производство.

Компании также обращаются к списанию долгов без суда. Число удовлетворенных требований кредиторов к юридическим лицам в 2023 году составило 9,7%. Тогда как раньше этот показатель был на уровне 5-6%.

В 55% случаев выплаты кредиторам не производились, а в 1,3% случаев были введены реабилитационные процедуры (финансовое оздоровление, внешнее управление), — объяснил Торосов.

Также он добавил, что сейчас необходимы реформы в сфере банкротства.

В августе 2023 года был принят закон, который понижает минимальный размер задолженности для начала процедуры внесудебного банкротства до 25 тыс. рублей. Также повысили максимальный размер задолженности — до 1 млн рублей.