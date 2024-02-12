За долгосрочные сбережения можно получать налоговые вычеты

Участники программы долгосрочных сбережений получат единый налоговый вычет до 400 тысяч рублей в год. Кабмин одобрил поправки в НК.

Правительство одобрило поправки в Налоговый кодекс, которые установят единый налоговый вычет по НДФЛ для долгосрочных сбережений. Размер вычета ограничен 400 тыс. рублей в год. Об этом сказано на сайте Минфина.

Негосударственные пенсионные фонды будут передавать в налоговую информацию о заключенных договорах долгосрочных сбережений. Это позволит лучше контролировать предоставление вычетов.

Также налоговые вычеты будут уменьшать налогооблагаемые доходы, которые были получены с 1 января 2024 года. Для этого нужно заключить договор по программе долгосрочных сбережений (ПДС) начиная с 2024 года.