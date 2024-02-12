Производители слабоалкогольных коктейлей попросили снизить акцизы

Если применять новую методику расчета акцизов, средняя стоимость алкогольных коктейлей крепостью до семи градусов вырастет с 241 до 538 рублей.

Участники алкогольного рынка просят правительство снизить акциз для слабоалкогольных коктейлей джин-тоник, виски-кола и других. Об этом пишут «Известия».

С 1 мая 2024 года начнет действовать новая формула расчета акцизов. Взимать сбор будут исходя из объема тары, то есть за 1 л напитка придется заплатить 141 рубль.

Раньше акциз зависел от содержания в напитке этилового спирта: на 1 л безводного спирта приходилось 514 рублей, а с 1 л напитка крепостью семь градусов взимали почти 36 рублей.

Изменения приведут к тому, что средняя цена на слабоалкогольные напитки может вырасти на 123%, с 241 до 538 рублей.

Финальным результатом станет полное уничтожение целой категории алкогольной продукции и отрасли в целом, — заявили представители бизнеса.

Не исключено, что коктейли начнут мимикрировать под пивные напитки, поскольку для их изготовления не нужно получать лицензию.

Минфин ожидает, что сборы с косвенного налога увеличатся с 4% до 5%. В конце июля 2023 года дефицит бюджета составил 3,411 трлн рублей. Это на 0,5 трлн превышает планы на весь год. Поэтому власти решили пересмотреть подходы к акцизам.

В 2023 году производство слабоалкогольных напитков выросло на 18% или до 22,3 млн декалитров. Сейчас эта продукция занимает больше 10% рынка, без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.

За последние три года акцизные поступления в бюджет от производителей слабоалкогольных напитков составили более 13 млрд рублей.