Минфин хочет повысить ставку НДПИ и собирать еще 30-35 млрд рублей в квартал

Чтобы компенсировать выпадающие доходы от отмены экспортной пошлины на уголь, власти планируют увеличить НДПИ.

Минфин предложил правительству увеличить НДПИ на уголь. Уже с 1 апреля 2024 года ставка может вырасти на 380 рублей за тонну. Об этом пишет «Коммерсант».

Власти собираются увеличить сборы с угольных компаний, чтобы компенсировать выпадающие доходы после отмены экспортной пошлины на уголь. За каждый квартал в бюджет могут поступать дополнительные 30-35 млрд рублей.

Вопрос увеличения НДПИ на уголь для компенсации выпадающих доходов бюджета от отмены экспортной пошлины пока прорабатывается, — сказали в Минфине.

В 2023 году показатели добычи угля упали на 1,1%, до 438,7 млн тонн, а отгрузка угля на экспорт сократилась на 3,9%, до 212,5 млн тонн. Экспорт угля через западные порты продолжает оставаться убыточным.

Отрасль фактически оказалась под мощным налоговым прессом: рост НДПИ, введение экспортной пошлины внутри страны и импортной — на российский уголь со стороны Китая, — сказал руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов.

Также он добавил, что для разных видов угля нужно установить дифференцированные ставки НДПИ. Например, чтобы более высокая ставка была для коксующегося угля, а низкая — для энергетического.

В Минфине считают, что налогообложение угольной отрасли самое низкое в горно-металлургическом секторе. Доля рентных налогов в черной металлургии составляет 10%, в цветных и драгоценных металлах — 15%, а в угле — 2%.