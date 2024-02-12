Алкогольная группа «Кристалл» хочет привлечь 1 млрд рублей на IPO

Акции компании «Кристалл» на Мосбирже будут стоит от 8 до 9,5 рублей за одну ценную бумагу.

Алкогольная группа «Кристалл» определилась с ценовыми параметрами в рамках первичного размещения акций (IPO) на Мосбирже. Активы будут стоит от 8 до 9,5 рублей за акцию. Об этом пишет «ТАСС».

Заявки начнут принимать с 12 февраля 2024 года. Объем предложения первичного выпуска составит до 125 млн акций.

Компания планирует привлечь за счет инвестиций примерно 1 млрд рублей (до вычета налогов и расходов).

Окончательная цена предложения будет определена после завершения формирования книги заявок (букбилдинга) и будет объявлена примерно 26 февраля 2024 года… Ожидаемая рыночная капитализация компании составит от 7,4 млрд рублей до 8,6 млрд рублей, — сказали представили «Кристалла».

Алкогольная группа планировала запустить IPO в январе 2024 года, но событие перенесли на февраль. Полученные средства компания направит на развитие бизнеса, расширение логистики и производства.