Лицензирование

Japan Tobacco International первой получила лицензию на производство табака в РФ по новым нормам

Оборудование компании внесли в специальный реестр, а сама JTI теперь имеет право заниматься производством, продажей и ввозом и экспортом табака.
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Компания Japan Tobacco International (JTI) получила лицензии на все четыре производственные площадки. Об этом пишет «РБК».

JTI стал первым бизнесом, который прошел лицензирование по новому закону. Теперь у компании есть право ввозить в Россию табачное сырье, заниматься производством, продажей и экспортом табачных изделий.

Все 144 единицы основного оборудования JTI внесли в реестр Росалкогольтабакконтроля. Это нужно для борьбы с нелегальными производителями.

Обязательное лицензирование производства и оборота табачной продукции и сырья являются важным шагом в борьбе с черным рынком сигарет, масштабы которого оцениваются в почти 1,5 млрд пачек, — сказал гендиректор «JTI Россия» Евгений Никольский.

Новые нормы лицензирования станут обязательными для всех табачных компаний с 1 марта 2024 года.

В 2023 году от табачных акцизов поступило около 750 млрд рублей, что составило 3% доходной части федерального бюджета.

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