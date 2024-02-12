Инвестиции

Мосбиржа приостановит торги расписками «Тинькофф»

С 20 февраля торги ценными бумагами TCS Group на Московской бирже будут приостановлены из-за переезда компании с Кипра в Россию.
31 8

Частные инвесторы смогут торговать расписками «Тинькофф» до 15 февраля 2024 года включительно, а с 20 февраля торги ценными бумагами TCS Group на Мосбирже будут приостановлены для всех участников торгов. Об этом пишет «РБК».

По опыту публичных компаний, прошедших процесс редомициляции, для возобновления потребуется 5-6 недель, — сказали представители компании.

8 февраля 2024 года Центробанк зарегистрировал выпуск обыкновенных акций «ТКС Холдинг» — компании, которую создали для переезда TCS Group с Кипра в российскую юрисдикцию.

Учитывая высокую долю бумаг во внешнем контуре, есть риск частичного повторения ситуации с акциями ВК, которые рухнули в первый день торгов. Просадка выкупалась в течение трех месяцев, — сказал руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа- Инвестиции» Василий Карпунин.

Инвесторам нужно опасаться «навеса» над рынком — это когда на рынок выбрасывают ценные бумаги, что приводит к замедлению роста стоимости активов или усиливает снижение их цены.

Начать дискуссию

Логотип Клерк
Клерк
УСН

Как доказать свое право на использование УСН

В отличие от ИП на патенте организации на УСН никакие подтверждающие переход на спецрежим документы не получают. Доказать право на использование упрощенки, даже в суде, сложно. Разбираемся, какие есть способы доказать, что ваш бизнес на УСН.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
25

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Налоги и взносы иностранцев

Еврокомиссия хочет обложить специальным налогом своих бизнесменов, которые работают в РФ

Европейские компании, у которых есть бизнес в России, будут платить дополнительные налоги не в бюджет своих стран, а в общую казну Евросоюза.

20
Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Обзоры для бухгалтера

Незадекларированные ювелирные изделия. Обзор постов ФТС

ФТС в 2023 году пресекла незаконный ввоз ювелирных изделий на 1,2 млрд рублей.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк
16

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Валютный контроль

💥Таможенники назвали страны, откуда чаще всего незаконно везут валюту

Таможенники московского авиаузла выявили у граждан контрабандные товары на 4 млрд рублей в 2023 году.

Иллюстрация: freepik/freepik
27
Банки

Центробанк вычислил больше 5,7 тысячи финансовых пирамид

ЦБ помог заблокировать больше 3 тысяч страниц в социальных сетях, которые продвигали нелегальные финансовые услуги. Доступ пользователей ограничили к 11,2 тысячам интернет-ресурсам с признаками пирамид.

25
Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Валютный контроль

ФТС: объем незаконного перемещения наличности физическими лицами в 2023 году снизился

Объем незаконного перемещения наличности физлицами снизился на 10,5%. По данным ФТС, он составил в 2023 году 1,88 млрд рублей.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
2
22

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Общество

В 2023 году МВД выявило вдвое больше россиян, не уведомивших о втором гражданстве

В России выявили вдвое больше граждан, вовремя не уведомивших власти о получении второго гражданства.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
34
Бухгалтеры

Закажите консультацию экспертам «Клерка». Они ждут ваших вопросов

Мы обновили сервис Клерк.Консультации и чтобы вы оценили, насколько круче он стал, мы предлагаем вам новый тариф — одна консультация за 1500 рублей.

35
Кадры

Ушел из жизни президент HeadHunter Михаил Жуков

С 2008 по 2022 год Михаил Жуков был гендиректором HeadHunter, а президентом компании стал с марта 2023 года. За время его руководства чистая прибыль бизнеса выросла в 6 раз.

67
Логотип Ольга Ульянова
Ольга Ульянова
Обзор судебной практики

Битая и украденная посуда дорого обходится компании Эрнст энд Янг. Решение ВС может серьезно повлиять на рынок консультационных услуг

Из поста вы узнаете, как новосибирское предприятие спустя 7 лет после оказания консультационной услуги предъявило иск к международной консалтинговой компании Эрнст энд Янг на сумму 11 млн руб. и Верховный суд встал на сторону бизнеса.

Битая и украденная посуда дорого обходится компании Эрнст энд Янг. Решение ВС может серьезно повлиять на рынок консультационных услуг
4
44
Инвестиции

Мосбиржа приостановит торги расписками «Тинькофф»

С 20 февраля торги ценными бумагами TCS Group на Московской бирже будут приостановлены из-за переезда компании с Кипра в Россию.

31
Госзакупки

Российские компании получат приоритет в госзакупках

В госзакупках начнет работать механизм «второй лишний», который запретит заказчикам заключать контракты с иностранной организацией, если в конкурсе участвует хотя был один отечественный производитель.

34

Разборы законов

1 160
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с Отчетность

Как избежать ошибок в отчете о прибылях и убытках за 2023 год. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, как избежать ошибок при заполнении отчета о прибылях и убытках за 2023 год.

Как избежать ошибок в отчете о прибылях и убытках за 2023 год. Мини-курс
34
Бесплатно с УСН

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры

Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры
34
Налоги, взносы, пошлины

ФНС: за налоговые льготы в РФ компаниями придется доплачивать за границей

Бизнесу, который попадает под правила глобального минимального налога, придется доплачивать в бюджет других стран суммы, сэкономленные в России на налоговых льготах.

42
Обзоры для бухгалтера

Годовая отчетность-2023, персонифицированные сведения-2024 и уведомления по ЕНП. Дайджест Разборов

Самое время разобраться с ЕНС, тем более, что редакция «Клерка» подготовила несколько Разборов именно по этой теме. Разберем, какие уведомления и когда надо сдавать в 2024 году, как вернуть или зачесть переплату на ЕНС. С нашими Разборами вы забудете про ошибки и штрафы! 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
71
Онлайн-кассы

Не забудьте вовремя менять фискальный накопитель в ККТ и проходить перерегистрацию

Если срок действия фискального накопителя ККТ истек, его надо своевременно заменить и обязательно перерегистрировать кассовый аппарат в ИФНС.

59
Лицензирование

Japan Tobacco International первой получила лицензию на производство табака в РФ по новым нормам

Оборудование компании внесли в специальный реестр, а сама JTI теперь имеет право заниматься производством, продажей и ввозом и экспортом табака.

40

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Налоги, взносы, пошлины

Предельный размер пени за неуплату налогов могут снизить до 15%

Предприниматели считают, что размер пени нужно сократить, поскольку при глубине налоговой проверки в три года эта сумма может превышать сам неуплаченный налог.

66
Кадровые документы

Благодарность за многолетний добросовестный труд отражается в трудовой книжке

Сотрудник получил благодарность от губернатора области: за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня города. Это надо отразить в бумажной трудовой книжке.

49