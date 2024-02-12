Мосбиржа приостановит торги расписками «Тинькофф»

С 20 февраля торги ценными бумагами TCS Group на Московской бирже будут приостановлены из-за переезда компании с Кипра в Россию.

Частные инвесторы смогут торговать расписками «Тинькофф» до 15 февраля 2024 года включительно, а с 20 февраля торги ценными бумагами TCS Group на Мосбирже будут приостановлены для всех участников торгов. Об этом пишет «РБК».

По опыту публичных компаний, прошедших процесс редомициляции, для возобновления потребуется 5-6 недель, — сказали представители компании.

8 февраля 2024 года Центробанк зарегистрировал выпуск обыкновенных акций «ТКС Холдинг» — компании, которую создали для переезда TCS Group с Кипра в российскую юрисдикцию.

Учитывая высокую долю бумаг во внешнем контуре, есть риск частичного повторения ситуации с акциями ВК, которые рухнули в первый день торгов. Просадка выкупалась в течение трех месяцев, — сказал руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа- Инвестиции» Василий Карпунин.

Инвесторам нужно опасаться «навеса» над рынком — это когда на рынок выбрасывают ценные бумаги, что приводит к замедлению роста стоимости активов или усиливает снижение их цены.