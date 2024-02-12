Не забудьте вовремя менять фискальный накопитель в ККТ и проходить перерегистрацию

Если срок действия фискального накопителя ККТ истек, его надо своевременно заменить и обязательно перерегистрировать кассовый аппарат в ИФНС.

После этой процедуры компания получит карточку регистрации с данными нового фискального накопителя.

Если срок действия фискального накопителя истек более одного месяца, через личный кабинет ККТ придет уведомление о предстоящем снятии ККТ с регистрационного учета. Такое уведомление направляется за месяц до даты предполагаемого снятия.

Если налогоплательщик не представит заявление о перерегистрации кассы в течение месяца после получения уведомления, ККТ будет снята с регистрационного учета в одностороннем порядке, предупреждают налоговики.

Бывает, компания проглядело уведомление в личном кабинете или проигнорировала его.

В результате налоговики снимают кассу с регистрационного учета, а налогоплательщик, заменив фискальный накопитель, продолжает использовать ККТ, не позаботившись о перерегистрации.

Такие действия расцениваются как нарушение, за которое предусмотрен штраф.