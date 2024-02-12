«Норникель» разделит акции компании в начале апреля

Для инвесторов стоимость активов компании «Норникель» уменьшится в 100 раз. Сплит проведут в соотношении 100 к 1.

Собрание акционеров «Норникеля» одобрило спит акций компании в соотношении 100 к 1. Стоимость активов будет уменьшена в 100 раз.

Дробление акций завершится в начале апреля 2024 года. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на финдиректора компании Сергея Малышева.

Дальнейшие действия подразумевают внесение изменений в решение о выпуске обыкновенных акций компании в части уменьшения их номинальной стоимости и регистрацию указанных изменений в Банке России. От даты государственной регистрации Банком России изменений в решение о выпуске будет зависеть дата конвертации (дробления) акций, — сказал Малышев.

После дробления более 152 млн акций компании «Норникель» превратятся в 15 млрд ценных бумаг. Капитализация сохранится на прежнем уровне.