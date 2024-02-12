Маркировка воды позволила вывести из теневого сектора больше 200 производителей

В течение трех лет Совет Федерации держит на особом контроле противодействие незаконному обороту упакованной питьевой воды и воды в розлив. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина.
В результате внедрения маркировки выявлено более 200 новых производителей, которые ранее не подавали информацию ни в один федеральный орган государственной власти. Сейчас все они встали на учет и платят налоги, — сказал Сергей Митин.
Правительство готовит постановление с обновленными правилами маркировки воды. Документ уточнит требования к информации, которую поставщики должны передавать в систему мониторинга.
Производителям придется сообщать о номере и дате лицензии на пользование недрами, если они добывают подземные воды.
Оборот товаров, которые не соответствуют требованиям, в сентябре 2023 года снизился на 90% по сравнению с январем 2023 года. Система маркировки позволяет выявлять больше 70 млн нарушений.
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