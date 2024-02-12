Маркировка товаров

Маркировка воды позволила вывести из теневого сектора больше 200 производителей

Для производителей воды расширят информацию, которую они должны предоставлять в систему маркировки. Если компания добывает подземные воды, то нужно указывать номер и дату лицензии на пользование недрами.
27 6

В течение трех лет Совет Федерации держит на особом контроле противодействие незаконному обороту упакованной питьевой воды и воды в розлив. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина.

В результате внедрения маркировки выявлено более 200 новых производителей, которые ранее не подавали информацию ни в один федеральный орган государственной власти. Сейчас все они встали на учет и платят налоги, — сказал Сергей Митин.

Правительство готовит постановление с обновленными правилами маркировки воды. Документ уточнит требования к информации, которую поставщики должны передавать в систему мониторинга.

Производителям придется сообщать о номере и дате лицензии на пользование недрами, если они добывают подземные воды.

Оборот товаров, которые не соответствуют требованиям, в сентябре 2023 года снизился на 90% по сравнению с январем 2023 года. Система маркировки позволяет выявлять больше 70 млн нарушений.

Начать дискуссию

Маркировка товаров

Маркировка воды позволила вывести из теневого сектора больше 200 производителей

Для производителей воды расширят информацию, которую они должны предоставлять в систему маркировки. Если компания добывает подземные воды, то нужно указывать номер и дату лицензии на пользование недрами.

27

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день

Счета Филиппа Киркорова в трех банках заблокированы по требованию ФНС

Артист не выполнил требования о внесении 47 тысяч рублей.

37
Импорт

Увеличился список продукции для параллельного импорта

Разрешили ввозить горнодобывающее оборудование, насосы, вентиляторы и компрессоры, которые нужны для работы промышленный предприятий и для нужд потребителей.

149

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Маркетплейсы

ФАС проверит «индекс цен» на маркетплейсах

Продавцы на маркетплейсах считают, что площадки навязывают им невыгодные условия по управлению продажами через механизм «индекса цен».

73
Бесплатно с УСН

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры

Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры
616

В Госдуме предложили запретить россиянам и российским компаниям размещать рекламу у «иноагентов»

375

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Уведомления о КИК

Уведомление по КИК в 2024 году: в каких случаях подавать

В каких случаях нужно подать уведомление о контролируемых иностранных компаниях за 2023 год.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
259
Онлайн-кассы

Не забывайте вовремя менять фискальный накопитель в ККТ и проходить перерегистрацию

Если срок действия фискального накопителя ККТ истек, его надо своевременно заменить и обязательно перерегистрировать кассовый аппарат в ИФНС.

406
Инвестиции

ВТБ выпускает замещающие еврооблигации

Компании с обязательствами по евробондам обязаны до конца первого полугодия выпустить замещающие облигации.

305
Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Уведомления о КИК

КИК. В каких случаях не нужно подавать уведомление за 2023 год

Сдача по КИК представляет собой важную задачу для многих. Граждане должны подать уведомление не позднее 2 мая 2024 года (с учетом переноса по п. 7 ст. 6.1 НК).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
69
Пользователи интернета

Общественная палата создаст черный список блогеров

В Общественной палате считают, что блогеры, которые позиционируют себя как производители российского контента, должны перейти в отечественные соцсети, а не работать на YouTube.

336
Индексация пенсий

С 1 апреля увеличат социальные пенсии

Социальные пенсии будут проиндексированы в 1,075 раза с 01.04.2024.

423

Разборы законов

1 160
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Ведение бизнеса

Российский бизнес компании «Сименс» переименовали в «Системс»

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, ООО «Сименс» теперь называется ООО «Системс». Все активы компании принадлежат немецкому концерну AG Siemens.

1
261
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Необходимо ли отправлять форму ЕФС-1 с кодом НЕРД по сотруднику 2022 года?

Добрый день. Сотрудник принят на работу в 2022 году на неполный рабочий день (на полставки). Вопрос: нужно ли теперь отправить в СФР форму ЕФС-1 указанием по данному сотруднику код НЕРД или нужно это делать только по работникам принятым в штат в 2024 г?

20
27
Инвестиции

«Норникель» разделит акции компании в начале апреля

Для инвесторов стоимость активов компании «Норникель» уменьшится в 100 раз. Сплит проведут в соотношении 100 к 1.

246
Налоги, взносы, пошлины

11 млн человек выплатили долги после введения ЕНС

Компании, которые обращались к площадке ФНС по реструктуризации долга, увеличили выручку на 17%, а их налоговые платежи выросли на 47%.

5
662
Логотип Клерк
Клерк
УСН

Как доказать свое право на использование УСН

В отличие от ИП на патенте организации на УСН никакие подтверждающие переход на спецрежим документы не получают. Доказать право на использование упрощенки, даже в суде, сложно. Разбираемся, какие есть способы доказать, что ваш бизнес на УСН.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
540
Налоги и взносы иностранцев

Еврокомиссия хочет обложить специальным налогом своих бизнесменов, которые работают в РФ

Европейские компании, у которых есть бизнес в России, будут платить дополнительные налоги не в бюджет своих стран, а в общую казну Евросоюза.

422

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Обзоры для бухгалтера

Незадекларированные ювелирные изделия. Обзор постов ФТС

ФТС в 2023 году пресекла незаконный ввоз ювелирных изделий на 1,2 млрд рублей.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк
210
Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Валютный контроль

💥Таможенники назвали страны, откуда чаще всего незаконно везут валюту

Таможенники московского авиаузла выявили у граждан контрабандные товары на 4 млрд рублей в 2023 году.

Иллюстрация: freepik/freepik
1
286