Маркировка воды позволила вывести из теневого сектора больше 200 производителей

Для производителей воды расширят информацию, которую они должны предоставлять в систему маркировки. Если компания добывает подземные воды, то нужно указывать номер и дату лицензии на пользование недрами.

В течение трех лет Совет Федерации держит на особом контроле противодействие незаконному обороту упакованной питьевой воды и воды в розлив. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина.

В результате внедрения маркировки выявлено более 200 новых производителей, которые ранее не подавали информацию ни в один федеральный орган государственной власти. Сейчас все они встали на учет и платят налоги, — сказал Сергей Митин.

Правительство готовит постановление с обновленными правилами маркировки воды. Документ уточнит требования к информации, которую поставщики должны передавать в систему мониторинга.

Производителям придется сообщать о номере и дате лицензии на пользование недрами, если они добывают подземные воды.

Оборот товаров, которые не соответствуют требованиям, в сентябре 2023 года снизился на 90% по сравнению с январем 2023 года. Система маркировки позволяет выявлять больше 70 млн нарушений.