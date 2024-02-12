Центробанк вычислил больше 5,7 тысячи финансовых пирамид

ЦБ помог заблокировать больше 3 тысяч страниц в социальных сетях, которые продвигали нелегальные финансовые услуги. Доступ пользователей ограничили к 11,2 тысячам интернет-ресурсам с признаками пирамид.

За 2023 год Центробанк обнаружил больше 5,7 тысячи пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг. Об этом сказано на сайте ЦБ.

По сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов — на 9%. При этом почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг, — говорится в сообщении.

Большая часть мошеннических проектов привлекали клиентов через социальные сети и занимались продвижением нелегальных компаний в мессенджерах. Многие действовали только в интернете и не имели физических офисов.

В 2023 году по инициативе ЦБ было заблокировано больше 3 тыс. страниц, каналов и чат-ботов в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в Telegram. Доступ ограничили более чем в 11,2 тыс. интернет-ресурсам нелегальных компаний.

В отношении организаторов финансовых пирамид завели больше 125 уголовных дел.

Вся информация о компаниях и ИП с признаками финансовых пирамид есть на платформе «Знай своего клиента». На основании этих данных банки могут отказывать нелегалам в проведении операций.