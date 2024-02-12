Еврокомиссия хочет обложить специальным налогом своих бизнесменов, которые работают в РФ

Европейские компании, у которых есть бизнес в России, будут платить дополнительные налоги не в бюджет своих стран, а в общую казну Евросоюза.

Еврокомиссия предложила создать специальный налог для бизнеса ЕС, который работает в России. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на интервью еврокомиссара по бюджету Виргиниюса Синкявичюса для газеты Politico.

Я считаю очень важным найти источники финансирования (Киева), чтобы использовать как можно меньше денег налогоплательщиков. - В ЕС до сих пор много компаний, которым все безразлично, и они продолжают работать в России. Почему бы не рассмотреть обложение их налогами? — рассуждает Виргиниюс Синкявичюс.

Идея нового налога входит в попытки Еврокомиссии ввести для стран Евросоюза новый вид налогов, которые будут взимать в обход бюджета стран. Средства напрямую будут поступать в бюджет ЕС, а это может ограничить суверенитет государств.