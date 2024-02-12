С 1 апреля увеличат социальные пенсии

Как доказать свое право на использование УСН

В отличие от ИП на патенте организации на УСН никакие подтверждающие переход на спецрежим документы не получают. Доказать право на использование упрощенки, даже в суде, сложно. Разбираемся, какие есть способы доказать, что ваш бизнес на УСН.