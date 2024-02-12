С 1 апреля увеличат социальные пенсии

Проект опубликован на федеральном портале.
В результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится на 938 рублей и составит 13 455 рублей, говорится в пояснительной записке.
Одновременно будут повышены:
пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и членов их семей;
пенсии граждан, пребывавших в добровольческих формированиях и членов их семей;
пенсии участников Великой Отечественной войны;
пенсии граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» «Житель осажденного Сталинграда»;
пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей;
пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава;
надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава.
Напомним, с 1 января были повышены страховые пенсии также на 7,5%.
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