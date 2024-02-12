В Госдуме предложили запретить россиянам и российским компаниям размещать рекламу у «иноагентов»

Депутаты обсуждают законопоект, который предусмотрит «строгие меры ответственности» для граждан России и отечественных компаний, которые будут размещать рекламу на сайтах «иноагентов», в их соцсетях и на других интернет-площадках. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране, — написал депутат в телеграм-канале.

❓ По данным Роскомнадзора, которые привело РБК 9 февраля, в 2023 году российские бренды потратили более 130 млн рублей на рекламу у организаций и людей, признанных «иноагентами». Какие именно бренды — ведомство не уточнило.

В основном, рекламодателями выступили компании, работающие в сферах дополнительного образования, визовых услуг и оформления гражданства других стран, сообщил РКН.