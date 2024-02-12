С 1 марта будет новый формат МЧД

С 01.03.2024 электронные (машиночитаемые) доверенности будут оформляться по формату 5.02, который позволяет создавать доверенность с возможностью последующего передоверия, а также предоставлять полномочия нескольким уполномоченным представителям.

В целях постепенного перехода к оформлению доверенностей по новому формату, в период с 1 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года налоговики будут принимать доверенности по старому формату.

Однако по нему нельзя оформить передоверие.

Машиночитаемая доверенность (МЧД) – это электронная форма бумажной доверенности, подписанная квалифицированной электронной подписью (КЭП) руководителя или ИП, создается и представляется в файле формата XML.

При использовании МЧД не надо предоставлять бумажную доверенность, а ИП не должен заверять бумажную доверенность у нотариуса.

Требование использовать МЧД с 1 марта 2024 года распространяется лишь на те доверенности, которые будут выданы после этой даты, поясняют налоговики.

УКЭП физлица уполномоченного представителя, выданные ранее, действуют до 1 сентября 2024, если срок их действия не истечет раньше.

Если срок действия УКЭП, оформленной на другое лицо, истек, для подписания электронных документов организации ему нужна личная УКЭП и МЧД. С 1 сентября 2024 года подписывать электронные документы можно будет только ЭП физлица с приложением МЧД.