ФНС банкротит телекомпанию Николая Дроздова, снимавшую «В мире животных»

ФНС подала иск на телерадиокомпанию Дроздова, выпускавшую "В мире животных"Завтра, 13 февраля Арбитражный суд Москвы начнет рассматривать дело о банкротстве телерадиокомпании АСС-ТВ. Иск подала Федеральная налоговая служба, пишет RG.

ФНС заинтересовалась телерадиокомпанией АСС-ТВ. Она занималась продакшеном научно-популярных программ для федеральных каналов, среди которых, кроме «В мире животных», также «Очевидное — невероятное», «Клуб путешественников» и другие. Совладелец ТРК — легендарный ведущий-зоолог Николай Дроздов. Официально компания до сих пор действует, но налоги платить перестала.

Съемки собственных проектов телерадиокомпания прекратила в 2018 году, тогда выручка составила 15 млн рублей. В последний раз финансовые результаты были обнародованы в 2020 году, тогда у АСС-ТВ была нулевая выручка и нулевая прибыль. В итоге налоговикам решили банкротить телекомпанию через суд. Сейчас счета компании заблокированы.