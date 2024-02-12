Малый и средний бизнес из новых регионов сможет привлечь около 2 млрд рублей

Корпорация МСП предоставит предпринимателями из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей банковские кредиты под «зонтичные» поручительства.

Предприниматели из новых регионов смогут привлечь около 2 млрд рублей под «зонтичные» поручительства от Корпорации МСП. Об этом сказано на сайте организации.

Корпорация распределила на 2024 год лимит поручительств для малого и среднего бизнеса, который работает на новых территориях. ПСБ и ЦМР Банку предоставят лимит на общую сумму 1 млрд рублей.

Такие поручительства позволяют кредитовать бизнес, у которого недостаточно или нет залогового обеспечения. «Зонтичный» механизм помогает банкам сокращать количество отказов в выдаче средств МСП и снижать кредитные ставки, — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Зонтичные» поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Предприниматели из новых регионов предоставляется кредит по льготной ставке до 10% годовых, а сумма финансирования может доходить до 50 млн рублей.