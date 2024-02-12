Операторам персональных данных предложили создать фонд для страхования от утечек

Совет Федерации готовит законопроект о страховании киберрисков для компаний, которые занимаются обработкой персональных данных. Об этом пишет «Коммерсант».
Операторам предлагается создать денежный фонд для выплаты компенсации пострадавшим от утечек данных или заключить договор страхования/банковского гарантии, покрывающий эти риски.
Установление новых штрафов не гарантирует субъектам персональных данных компенсацию причиненного им вреда, — говорится в пояснительной записке.
В 2023 году примерно на 80% вырос объем премий по направлению киберстрахования. В ПСБ этот рынок оценили в 1,3 млрд рублей.
В реестре операторов персональных данных сейчас зарегистрировано 936,4 тыс. организаций.
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