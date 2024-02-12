Операторам персональных данных предложили создать фонд для страхования от утечек

Полный игнор. Работникам разрешат игнорировать звонки от начальства в нерабочее время

На законодательном уровне решили прописать, что работник тоже человек. А точнее, что работник может не отвечать на звонки и сообщения от руководства в свои выходные и нерабочее время, а работодатели не смогут их за это штрафовать.