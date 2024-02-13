Совет Федерации изменит правила расчета компенсаций за нарушение прав на товарный знак

Суды смогут рассматривать множество нарушений, связанных с правами на товарный знак, как одно.

Представители Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, который позволит при определении компенсации рассматривать множество нарушений прав на товарный знак как одно.

Сейчас комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять документ во втором чтении. Об этом пишет «Парламентская газета».

В проекте учли постановления Конституционного суда, где сказано, что действующие нормы Гражданского кодекса не позволяют снижать размер компенсации за нарушение исключительного права на один товарный знак.

Пока что нарушением права считается незаконное использование одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации каким-либо одним способом.

Если законопроект примут, то множество нарушений будут рассматривать как одно. Суды смогут назначать компенсацию в твердом размере или снизить ее.