WhatsApp заплатит штраф в 500 тысяч рублей за неисполнение правил деятельности в России

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp на 500 тыс. рублей за неисполнение правил деятельности организации на территории РФ. Об этом сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.
WhatsApp принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.
Компанию WhatsApp LLC признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП.
1 июня 2023 года Таганский суд также выписал штраф компании WhatsApp LLC на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию о препарате «Лирика».
Комментарии1
Не уверен, что это произойдет.