WhatsApp заплатит штраф в 500 тысяч рублей за неисполнение правил деятельности в России

Суд признал, что мессенджер WhatsApp нарушил правила распространения информации в сети интернет. Компании выписали штраф в размере 500 тысяч рублей.

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp на 500 тыс. рублей за неисполнение правил деятельности организации на территории РФ. Об этом сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

WhatsApp принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.

Компанию WhatsApp LLC признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП.

1 июня 2023 года Таганский суд также выписал штраф компании WhatsApp LLC на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию о препарате «Лирика».