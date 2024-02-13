Мосбиржа откроет свой Центр корпоративной информации об эмитентах

Инвесторы смогут получать все сведения об эмитентах и ценных бумагах на новой площадке от Московской биржи.

До конца 2024 года Московская биржа запустит Центр корпоративной информации (ЦКИ), в котором инвесторы смогут получить информацию об эмитентах и их ценных бумагах. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

ЦКИ будет включать данные о российских эмитентах, в том числе классификаторы, календари событий, рейтинги и скоринги, финансовые показатели, данные отчетности по МСФО и РСБУ, мультипликаторы и иные коэффициенты, — говорится в сообщении.

Новая площадка будет предоставлять информацию о корпоративных действиях эмитентов, публиковать планы по выплате дивидендов и купонов по долговым бумагам, делиться сведениями о собраниях акционеров, слияниях и реорганизациях компаний.

Сервис будет представлен на информационном портале «Даташоп».