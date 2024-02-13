Для участников внешнеэкономической деятельности изменится формат декларации на товары

ЕЭК подготовил поправки, которые позволят провести эксперимент по прослеживаемости сырья для производства лекарств. Импортеры и экспортеры смогут указывать в декларации коды, названия товаров, номер серии и объем продукции.

С 1 октября 2024 года Евразийская экономическая комиссия установит новую структуру и формат декларации на товары. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.

При ввозе или вывозе товаров на территорию ЕАЭС нужно составлять декларацию. В ней указывают сведения о товарах, которые идут в одной партии.

В новых декларациях у импортеров и экспортеров будет возможность при ввозе фармацевтических товаров указать в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» коды по системе CAS-RN, наименование лекарства, номер серии и объем.

Поправки нужны, чтобы провести эксперимент по прослеживаемости сырья для производства лекарств. Информация указывается в графе 31 в добровольном порядке.