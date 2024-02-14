ИП может сдавать уведомления по 19 КБК

Не на все налоги и взносы нужны уведомления по ЕНП.

Например, на фиксированные взносы ИП и налог по патенту уведомления не сдают.

При этом есть таблица с перечнем КБК налогов, по которым нужны уведомления. Более того, по каким-то КБК организации могут сдавать уведомления, а ИП – нет.

Контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП приведены в письме ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/971@.

Там, в частности, есть список КБК, по которым могут сдавать уведомления ИП. В списке 19 КБК. Вот они:

Кроме того, КБК и коды периодов должны соответствовать друг другу. Об этом читайте тут.