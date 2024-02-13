Работодателей не будут штрафовать из-за сбоев в системе СОУТ

ФГИС СОУТ некоторое время не работала. Из-за этого работодатели не могли передать туда данные. Штрафов за это не будет.

Роструд в письме от 31.01.2024 № ТЗ/429-3-1 поясняет, что привлекать к административной ответственности должны только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена вина конкретного лица.

Неустранимые сомнения толкуются в пользу этого лица.

При отсутствии состава административного правонарушения, в том числе вины, производство по делу не может быть начато, а начатое производство должно быть прекращению.

Работодатели не виноваты, что ФГИС СОУТ не работала. Если компания не смогла передать туда данные, штрафа не будет.

В эту систему работодатели, в частности, загружают данные об обученных по охране труда.