При переходе с УСН «доходы» на ОСНО компания не учитывает расходы на ОС

Если компания перешла на общий режим, то старые расходы по строительству объекта недвижимости, которые были в период применения УСН «доходы», для налога на прибыль не учитывают.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.12.2023 № 03-03-06/1/128334.

Кстати, при переходе с УСН «доходы» на ОСНО есть спорный момент про вычет по НДС на остатки товара.

По норме НК можно брать на вычет НДС в первый квартал после перехода на ОСНО при условии, что ранее этот НДС не был включен в расходы при УСН.

Но при УСН «доходы» расходы в принципе не учитываются. Естественно, что входящий НДС там тоже не учитывался. Минфин советует руководствоваться решениями судов.