Налоги, взносы, пошлины

❓Когда из-за ошибок в уведомлениях не будут начислять пени. Забирайте табличку

Можно не опасаться пеней из-за ошибок в уведомлениях до конца года. Правительство продлило мораторий на пени до 31 декабря 2024 года включительно.
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Налоговики не будут начислять пени, если компания не сдала уведомление или допустила в нем ошибку, из-за которой налог или взносы вовремя не зарезервировали. 

Но есть одно, но очень важное условие — на ЕНС должно быть положительное сальдо. Оно должно перекрывать задолженность, возникшую из-за уведомления. Если недоимка будет больше сальдо ЕНС, то пени компании не избежать. Составили для вас наглядную таблицу с ситуациями, в которой показали, когда пени платить придется, а когда нет.

Ошибки

Пени

Налог заплатили, уведомление не сдали/сдали с ошибкой

Не начислят, если сальдо ЕНС больше, чем сумма, на которую не подали уведомление

Налог не заплатили, уведомление не сдали

Пени начислят на сумму недоимки за минусом положительного сальдо ЕНС

Налог не заплатили, уведомление сдали

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❓Когда из-за ошибок в уведомлениях не будут начислять пени. Забирайте табличку

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