Новое приложение для инвесторов от банка Тинькофф удалили из App Store

Мобильное приложение «Тинькофф инвестиции» с новым названием «Календарь инвестора» пропало из App Store. Об этом пишет «ТАСС».
12 февраля 2024 года в официальном магазине приложений для пользователей устройств на iOS появилось приложение для инвесторов от «Тинькофф».
Недавно мы писали, что банк просил установить софт сразу и отмечал, что «Календарь инвестора» будет доступен для скачивания «короткое время».
В марте 2023 года мобильные приложения «Тинькофф» удалили из App Store через неделю после попадания в санкционный лист Евросоюза.
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