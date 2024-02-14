Новое приложение для инвесторов от банка Тинькофф удалили из App Store

Пользователи могли скачать мобильное приложение «Календарь инвестора» только за один день. Его добавили в App Store 12 февраля, а сейчас оно пропало из магазина приложений.

Мобильное приложение «Тинькофф инвестиции» с новым названием «Календарь инвестора» пропало из App Store. Об этом пишет «ТАСС».

12 февраля 2024 года в официальном магазине приложений для пользователей устройств на iOS появилось приложение для инвесторов от «Тинькофф».

Недавно мы писали, что банк просил установить софт сразу и отмечал, что «Календарь инвестора» будет доступен для скачивания «короткое время».

В марте 2023 года мобильные приложения «Тинькофф» удалили из App Store через неделю после попадания в санкционный лист Евросоюза.