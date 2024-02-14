Бюджет заработал на маркировке табака 245 млрд рублей

Табачные изделия маркируют больше 120 тысяч производителей. С момента запуска обязательной маркировки власти закрыли 45 нелегальных компаний, а 18 фирм начали работать в правовом поле.

Налоговые доходы бюджета от системы маркировки табачной продукции за три года составили 245 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замглавы Минпромторга Екатерину Приезжеву.

Действие системы распространяется на более 120 тыс. юридических лиц в отношении табачной продукции, а совокупный эффект от пресечения ее нелегального оборота составил 245 млрд рублей в виде полученных налоговых доходов, — сказала Екатерина Приезжева.

Также она добавила, что систему маркировки внедрили только 57% стран, которые подписали протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями. Россия не подписывала этот документ, но систему мониторинга запустили в 2019 году.

С момента введения обязательной маркировки табака было легализовано 18 производств, закрыли 45 нелегальных фирм.