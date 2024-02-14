Интернет и IT

В браузере от «Яндекса» появилась нейросеть

Рядом с контентом в интерфейсе «Яндекс Браузера» появятся кнопки для работы с нейросетью. Пользователи смогут генерировать изображения, улучшать тексты, переводить видео.

«Яндекс» встроил в свой браузер нейросеть нового поколения. Об этом сказано на сайте компании.

В обновленном интерфейсе «Яндекс Браузера» пользователи смогут улучшать тексты, генерировать изображения, переводить видео с восьми иностранных языков и создавать субтитры.

Нейросетевые функции Яндекс Браузера активируются с помощью компактных меню — они автоматически появляются рядом с контентом там, где их можно применить. Если функция влияет на всю страницу, меню появится рядом с адресной строкой, — говорится в сообщении.

YandexGPT в браузере поможет писать комментарии, письма и отзывы. Нейросеть умеет исправлять ошибки, сокращать текст и улучшать стиль изложения.

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