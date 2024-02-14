Не запутайтесь в формах 6-НДФЛ. Отчет за 2023 год сдают по старой форме, за 2024 – по одной из новых

Есть четыре формы 6-НДФЛ, одна из которых – за 2023 год, а за 1 квартал 2024 года надо сдавать сначала рекомендованную по письму ФНС, потом – утвержденную по приказу ФНС.

Смотрите в нашей таблице перечень форм 6-НДФЛ.

Документ, утвердивший форму Когда применять Приказ ЕД-7-11/753@ от 15.10.2020 в редакции приказа ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@ За 2023 год приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ Никогда. Из-за поправок в НК форма устарела еще до того, как наступил срок ее сдачи письмо ФНС от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@ (рекомендованная форма) Сдавать с отчета за 1 квартал 2024 года (до 09.04.2024) приказ ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@, который внес поправки в приказ от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ Сдавать с отчета за 1 квартал 2024 года. Но форма вступит в силу 9 апреля 2024 года

В старой форме 6-НДФЛ за 2023 год (в справках) есть строка с перечисленным налогом. Но заполнять ее не обязательно. Такое разъяснение дала ФНС в письме от 16.01.2024 № БС-4-11/308@.

При заполнении новой рекомендованной формы (по письму ФНС) ориентируйтесь на контрольные соотношения из письма ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@.

Времени на раскачивание и медленное погружение нет. Перечитать все письма и разъяснения ФНС нужно как можно скорее. Ведь до сдачи годового отчета осталось 1,5 месяца, и мы предлагаем вам также проверить, все ли изменения по налогам вы учли: налог на имущество, на прибыль, НДФЛ, транспортный и земельный налог, страховые взносы и т.д.

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