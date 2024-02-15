Воинский учет

Нужно ли организации вставать на воинский учет, если в сотрудниках только директор

Разбираемся, нужно ли вести воинский учет в организации без работников, где есть только директор.
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Даже если в фирме числится только генеральный директор, ставить ее на воинский учет нужно. Исключений для таких организаций нет. Если военнообязанные работники в штате не числятся, то сведения в военкоматы не направляются.

А если генеральный директор — внешний совместитель?

Законодательство о воинском учете не содержит исключений для совместителей. На них сведения направляются в военкомат по общим правилам. И знать их должен каждый сотрудник, который ведет воинский учет в организации, потому что с 1 октября 2023 года штрафы за нарушения выросли до 500 тыс. руб.!

В среднем работодатель готов доплачивать 10-15% бухгалтерам и кадровикам за ведение воинского учета, поэтому многие слушатели наших курсов начали обращаться с вопросами по этой теме. Поэтому мы решили создать курс повышения квалификации для специалистов «Воинский учет в организации в 2024 году: ведение, заполнение документов и работа в 1С».

Программа курса включает 14 блоков, тесты, конспекты и онлайн-встречи с преподавателями, на которых вы сможете разобрать сложные случаи из вашей практики. Мы разберем все нюансы ведения воинского учета: кого нужно поставить на учет, какие документы обязан предоставить сотрудник, в каком порядке сдавать отчеты по военнообязанным в военкомат и как учитывать все эти процессы в 1С: ЗУП.

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После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации, сведения о котором будут размещены в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора. Вы сможете подтвердить свою квалификацию и полученные навыки перед текущим или будущим работодателем.

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