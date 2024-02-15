Нужно сдать уточненную налоговую декларацию? Это можно сделать без штрафа

Чтобы за подачу уточненной декларации не было штрафа, на сальдо ЕНС или в отложенной переплате должны быть деньги.

По общему правилу штрафа за уточненку не будет, если на момент ее сдачи на ЕНС хватает денег как на доплату по налогу, так и на пени. При этом учитывают как сальдо ЕНС, так и отложенную переплату (резерв).

Так как в день возникновения задолженности резерв должен расформироваться и вернуться на ЕНС, то такие зарезервированные суммы также подлежат учету при решении вопроса об освобождении от ответственности.

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