Ввели запрет на увольнение матерей-одиночек с детьми до 16 лет

Теперь нельзя увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет.

Опубликован Федеральный закон от 14.02.2024 № 12-ФЗ с поправками в ТК.

Ранее запрет на увольнение был только до 14 лет.

«Дети до 16 лет еще нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели – понимать свою ответственность», – комментировал эту норму спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Речь идет об увольнении по инициативе работодателя. Но этот запрет не действует, когда увольнение идет: