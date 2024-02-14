Мосбиржа снова приостанавливала торги из-за ошибки сервера

Торговая площадка опять приостановила торги примерно на час из-за ошибки в конфигурации сервера.

14 февраля 2024 года Московская биржа временно приостановила торги на фондовом рынке в 10:36 мск. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Причиной стала ошибка конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка.

Торги на фондовом рынке возобновлены в 11:35… Приносим извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.

13 февраля торги на площадке также приостанавливались с 13:58 до 15:45. Тогда Мосбиржа приостанавливала торги в связи с аппаратной ошибкой основного сервера и перешла на резервный.