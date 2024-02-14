❌ Бизнес продолжает делать платежки-02 вместо уведомлений. Так нельзя

Даже если бухгалтер отправил налог платежкой-02 (хотя принимать ее банки и не должны), по ней совокупная обязанность на ЕНС не сформируется.
Начисление идет только по уведомлению по ЕНП.
Платежные поручения не заменяют уведомления, предупреждает региональное УФНС.
ФНС в письме от 07.12.2023 № КЧ-4-8/15351 информировала банки, что с 2024 года прекращается прием и исполнения платежных документов со статусом 02 и КБК налогов, входящих в ЕНП. Если в платежке будет указаны такие реквизиты, ее не должны проводить.
Но судя по сообщениям налоговиков, некоторые банки в некоторых случаях еще пропускают такие платежки.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Напомню, что в 2024 году за несдачу уведомлений не будет пеней, если фактически налог уплачен. Эта норма введена постановлением Правительства от 26.12.2023 № 2315.
Сейчас бизнес должен делать платежки-01 + уведомление. Но если вместо этого комплекта сделана платежка-02, то получается такая ситуация:
уведомление не сдано;
деньги ушли на ЕНС.
В этом случае пеней не будет, потому что идет несдача уведомления при положительном сальдо ЕНС, достаточном для уплаты налога.
Но правильно – сдавать уведомления и платить налоги платежками-01 на КБК ЕНП.
С какими ошибками ваше уведомление не будет принято, мы рассказывали здесь.
Комментарии2
какие суда?
Бороздящие просторы вселенной....