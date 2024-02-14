❌ Бизнес продолжает делать платежки-02 вместо уведомлений. Так нельзя

Налоговики сетуют, что до сих пор им поступают платежи со статусом 02. Бизнесмены ошибочно полагают, что таким образом сдали уведомление по ЕНП. Но это так уже не работает. Правила с 2024 года поменялись.

Даже если бухгалтер отправил налог платежкой-02 (хотя принимать ее банки и не должны), по ней совокупная обязанность на ЕНС не сформируется.

Начисление идет только по уведомлению по ЕНП.

Платежные поручения не заменяют уведомления, предупреждает региональное УФНС.

ФНС в письме от 07.12.2023 № КЧ-4-8/15351 информировала банки, что с 2024 года прекращается прием и исполнения платежных документов со статусом 02 и КБК налогов, входящих в ЕНП. Если в платежке будет указаны такие реквизиты, ее не должны проводить.

Но судя по сообщениям налоговиков, некоторые банки в некоторых случаях еще пропускают такие платежки.

Комментарий главного редактора «Клерка» Напомню, что в 2024 году за несдачу уведомлений не будет пеней, если фактически налог уплачен. Эта норма введена постановлением Правительства от 26.12.2023 № 2315. Сейчас бизнес должен делать платежки-01 + уведомление. Но если вместо этого комплекта сделана платежка-02, то получается такая ситуация: уведомление не сдано;

деньги ушли на ЕНС. В этом случае пеней не будет, потому что идет несдача уведомления при положительном сальдо ЕНС, достаточном для уплаты налога. Но правильно – сдавать уведомления и платить налоги платежками-01 на КБК ЕНП.

С какими ошибками ваше уведомление не будет принято, мы рассказывали здесь.