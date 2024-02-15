Торговые сети отказываются покупать разливное пиво

Некоторые ретейлеры оказались не готовы передавать информацию о продажах пива в кегах в систему маркировки.

Крупнейшие ретейлеры начали отказывать пивоваренным компаниям в реализации разливного пива. Об этом пишет «РБК».

С 15 января 2024 года для торговых сетей начало действовать требование об обязательной передаче информации о продаже пива в кегах с помощью контрольно-кассовой техники в систему маркировки «Честный ЗНАК».

Ассоциация производителей пива, солода и напитков сообщила, что ряд сетевых магазинов не готовы к новым требованиям.

В феврале 2024 года общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» просила вице-премьера Дмитрию Григоренко отложить до 1 сентября 2024 года срок вступления в силу требования об обязательной передачи сведений о разливном пиве в систему маркировки.

Если бы были «массовые проблемы с продажей пива на розлив», об этом бы давно слышал, как минимум оператор системы, а скорее всего, — вся страна. Продажи идут как шли, — сказали «ТАСС» в Центре развития перспективных технологий.

Всего с информационную систему поступают сведения о продажах пива от 68,2 тыс. участников рынка.

Маркировка пива в кегах стала обязательной с 1 апреля 2023 года.