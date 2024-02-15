Мошенники придумали новую схему вымогательства с «похищением человека»

Злоумышленники убеждают жертву уехать на несколько дней в другой город и не отвечать на звонки. В это время у родственников требуют выкуп.

Мошенники стали использовать изощренные схемы обмана, в том числе разыгрывать сценарий с «похищением человека» и требованием выкупа. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя председателя Сбербанка Станислава Кузнецова.

Жертве говорят, чтобы она купила билет, уехала в другой город, поселилась в гостинице, не брала трубки телефона. В течение 3-4 дней человек как бы исчезает, а мошенник звонит родственникам и требует выкуп, — объяснил схему Станислав Кузнецов.

Подобные случаи встречаются нечасто, но сотрудники «Сбера» уже получали обращения от пострадавших и провели необходимую работу.