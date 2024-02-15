🔥 Люди, которые ведут бизнес без статуса ИП, могут получить право на вычет по НДФЛ

Иногда физлица сдают в аренду нежилые помещения или продают какое-то имущество «в промышленных масштабах», но при этом не регистрируются в качестве ИП. Налоговики начисляют налоги так, как если бы эти люди были ИП. Но вот вычеты, положенные ИП, этим подпольным бизнесменам не дают.

В вопросе вычета для таких недопредпринимателей разбирался Конституционный суд.

Вышло определение КС от 14.02.2024 № 6-П/2024, которым признаны неконституционными нормы НК (статьи 221 и 227) о профессиональных вычетах по НДФЛ.

В Конституционный суд обратились два человека. Один из них за год продал 9 грузовиков (автобетоносмесителей), вторая – сдавала в аренду нежилую недвижимость. Оба этих человека не зарегистрированы на ИП.

В декларации 3-НДФЛ для уменьшения базы по налогу первый заявил расходы на покупку автомобилей, вторая – расходы на содержание помещений, не подтвержденные документами.

Оба получили отказ от ФНС и доначисление налога со всей суммы дохода. Уменьшать его на профессиональный налоговый вычет (как в сумме фактических расходов, так по нормативу 20%) им не разрешили, потому что они не ИП.

То есть, ФНС признает их доход предпринимательским, но права на предпринимательский вычет им не дает.

Конституционный суд обратил внимание, что в НК четко не прописан запрет на вычет для неИП. Поэтому нормы можно толковать двояко. Спорные формулировки надо исправить.

Пока уличенным в ведении бизнеса не будут давать профвычет по НДФЛ. Но если власти до 01.01.2025 так и не уточнят нормы НК, то эти люди получат право на вычет как в размере фактических расходов, так и в размере 20% от дохода.

Так же право на вычет у таких «нелегальных» ИП будет, если власти решат изменить нормы НК так, чтобы вычет могли получить физлица, не зарегистрированные в качестве ИП, но чья деятельность признана налоговиками предпринимательской.