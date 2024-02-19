Паспорт, счет из гостиницы и табель подтвердят статус налогового нерезидента РФ

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Если человек был в России более 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, то он налоговый резидент РФ. Если менее 183 дней – налоговый нерезидент.

Причем в НК нет перечня документов, которые подтверждают статус.

Как поясняет региональное УФНС, подтвердить отсутствие статуса резидента могут такие документы:

  • паспорт с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы;

  • квитанции о проживании в гостинице;

  • миграционная карта;

  • табель учета рабочего времени;

  • другие документы, по которым можно установить фактическое нахождение человека за пределами РФ.

Если вам нужен документ от ФНС, подтверждающий статус налогового резидента РФ, надо направить заявление:

  • электронно через сервис ФНС;

  • в бумажном виде в МИ ФНС по ЦОД по адресу: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3.

А вот выдача документа об отсутствии статуса налогового резидента РФ, законом не предусмотрена.

Более того, отказ в выдаче документа, подтверждающего статус налогового резидента РФ, не является подтверждением отсутствия у человека статуса налогового резидента РФ.

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