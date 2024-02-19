Паспорт, счет из гостиницы и табель подтвердят статус налогового нерезидента РФ

Иностранное гражданство, наличие иностранного ВНЖ само по себе не свидетельствует об отсутствии статуса налогового резидента РФ. Значение имеет только фактическое нахождение на территории РФ.

Если человек был в России более 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, то он налоговый резидент РФ. Если менее 183 дней – налоговый нерезидент.

Причем в НК нет перечня документов, которые подтверждают статус.

Как поясняет региональное УФНС, подтвердить отсутствие статуса резидента могут такие документы: паспорт с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы;

квитанции о проживании в гостинице;

миграционная карта;

табель учета рабочего времени;

другие документы, по которым можно установить фактическое нахождение человека за пределами РФ.

Если вам нужен документ от ФНС, подтверждающий статус налогового резидента РФ, надо направить заявление:

электронно через сервис ФНС;

в бумажном виде в МИ ФНС по ЦОД по адресу: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3.

А вот выдача документа об отсутствии статуса налогового резидента РФ, законом не предусмотрена.

Более того, отказ в выдаче документа, подтверждающего статус налогового резидента РФ, не является подтверждением отсутствия у человека статуса налогового резидента РФ.