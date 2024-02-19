Паспорт, счет из гостиницы и табель подтвердят статус налогового нерезидента РФ

Если человек был в России более 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, то он налоговый резидент РФ. Если менее 183 дней – налоговый нерезидент.
Причем в НК нет перечня документов, которые подтверждают статус.
Как поясняет региональное УФНС, подтвердить отсутствие статуса резидента могут такие документы:
паспорт с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы;
квитанции о проживании в гостинице;
миграционная карта;
табель учета рабочего времени;
другие документы, по которым можно установить фактическое нахождение человека за пределами РФ.
Если вам нужен документ от ФНС, подтверждающий статус налогового резидента РФ, надо направить заявление:
электронно через сервис ФНС;
в бумажном виде в МИ ФНС по ЦОД по адресу: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3.
А вот выдача документа об отсутствии статуса налогового резидента РФ, законом не предусмотрена.
Более того, отказ в выдаче документа, подтверждающего статус налогового резидента РФ, не является подтверждением отсутствия у человека статуса налогового резидента РФ.
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