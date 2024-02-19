ВЭД

Бизнес несет крупные потери при продаже валютной выручки

Требование об обязательной продаже валютной выручки позволило стабилизировать курс рубля осенью 2023 года, но сейчас положительный эффект ослабевает, а бизнес сталкивается с высокими комиссиями за международные переводы.
38 17

Выполняя требования об обязательной продаже валютной выручки, экспортеры несут крупные потери из-за высоких комиссий при конвертации валюты. Об этом пишут «Известия».

Дополнительные сборы достигают 6%, а за валютный контроль бизнес может заплатить до 120 тыс. рублей.

Комиссия за международные переводы может достигать 6%. Это зависит от способа перечисления, партнерства между финансовыми организациями, вида транзакции и используемой валюты, — сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Власти ввели правило об обязательной продаже валютной выручки, чтобы стабилизировать курс рубля. Осенью 2023 года это сработало, но сейчас положительный эффект ослабевает.

Благодаря мерам жесткого контроля за компаниями курс нацвалюты ощутимо укрепился в октябре-ноябре. Но эффект от этого уже снижает значимость, поскольку сейчас на первый план выходят непосредственно объемы товарно-денежных потоков. По данным ЦБ, крупнейшие российские экспортеры в январе 2024-го сократили продажу валюты почти на 13% с декабря, — объяснил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

В ноябре 2023 года отношение чистых продаж валюты к экспортной выручке компаний составило 87%. Это значит, что бизнес выполняет все требования.

Начать дискуссию

Судебная практика по налоговым спорам

Верховный суд: в исках к налоговым консультантам нужно оценивать усилия клиента по предотвращению убытков

Судьи разъяснили пределы ответственности налоговых консультантов за негативные для заказчика последствия. Консультанты с высокой квалификацией, которые давали клиентам ошибочные советы, будут нести ответственность. Но и сам клиент должен предпринимать усилия по предотвращению убытков.

9

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип Клерк
Клерк
ФСБУ

ФСБУ в 2024 году всех запутали. Как работать бухгалтеру: разбираемся с экспертами

ФСБУ вводят бухгалтеров в ступор: сколько времени нужно потратить, чтобы их вычитать, разобраться в терминологии, перерыть интернет в поисках пояснений, хоть как-то разложить информацию по полочкам в голове. А что делать, если ситуация нестандартная, не помогают общие статьи и отписки в чатах «читайте пункт Х»? Бросать профессию? Не спешите, есть решение.

57
Логотип СберРешения
СберРешения
Трудовые отношения

Дистанционная работа: определение и виды

Прежде чем говорить о тонкостях оформления дистанционного труда мы предлагаем разобраться в том, что вообще следует понимать под «дистантом» или «удаленкой».

Дистанционная работа: определение и виды
38

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Моё дело
Моё дело
Отчетность в СФР

Самые частые ошибки в новой форме ЕФС-1: как их исправить

С 1 января 2024 года действует новая форма ЕФС-1. Если с отчетом что-то пойдет не так, вы получите протокол проверки, в котором укажут код ошибки. Расскажем, что значит каждый из кодов, какие ошибки чаще всего допускают организации и ИП, и как их исправить.

Самые частые ошибки в новой форме ЕФС-1: как их исправить
42
ВЭД

Бизнес несет крупные потери при продаже валютной выручки

Требование об обязательной продаже валютной выручки позволило стабилизировать курс рубля осенью 2023 года, но сейчас положительный эффект ослабевает, а бизнес сталкивается с высокими комиссиями за международные переводы.

38
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как уточнить налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2023г?

Пришло Требование по поводу с/ф на аванс. Перечень на 45 документов. В Требовании написано : счета-фактуры не сопоставлены (не отражены) в 9 разделе налоговой декларации по НДС у контрагентов, указанных в таблице выше. Вам необходимо представить письменное пояснение или уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2023г. по выявленным расхождениям. Что делать?

4
14

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДФЛ

Паспорт, счет из гостиницы и табель подтвердят статус налогового нерезидента РФ

Иностранное гражданство, наличие иностранного ВНЖ само по себе не свидетельствует об отсутствии статуса налогового резидента РФ. Значение имеет только фактическое нахождение на территории РФ.

69
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина

Управленка вне времени. Интервью с главным мозгонапрягателем бухгалтеров на «Клерке» Владиславом Савушкиным

Для чего нужен управленческий учет, кто его должен вести, стоит ли главбуху прокачивать скиллы по управленке. Об этом и много другом мы поговорили с нашим самым активным пользователем Владиславом Савушкиным, экспертом по управленческому учету и систематизации бизнеса. В конце интервью бонус от редакции.

Управленка вне времени. Интервью с главным мозгонапрягателем бухгалтеров на «Клерке» Владиславом Савушкиным
11
172
Законопроекты

За раздачу просроченных продуктов могут установить штрафы

Благотворительные фонды и некоммерческие организации, которые раздают просрочку, заплатят штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

103
Логотип Павел Бессонов
Павел Бессонов
Взыскание дебиторской задолженности

Кто отвечает за пропуск сроков исковой давности при взыскании дебиторки в банкротстве? 👇🏻

Срок исковой давности по дебиторской задолженности – это временной промежуток, который предоставляется кредитору на то, чтобы написать заявление в суд для истребования долга.

52
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Самозанятые

Как упростить обмен документами с внештатниками

С самозанятыми нужно подписывать договоры, акты, задания, получать чеки. Когда исполнителей немного, процесс кажется не очень сложным. Разбираемся, как упростить документооборот с внештатниками, если их больше 20.

Как упростить обмен документами с внештатниками
86
Логотип Астрал
Астрал
Ведение бизнеса

Грант для запуска бизнеса

Как начинающий бизнесмен может получить государственную помощь для запуска своего проекта? Если предприниматель просит о финансовой поддержке, он должен доказать, что его бизнес-идея принесёт прибыль или общественную пользу. Рассмотрим виды грантов на открытие бизнеса и порядок их получения.

Грант для запуска бизнеса
48

Разборы законов

1 166
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
IT-компании

Перечень доходов IT-компаний для налоговых льгот надо искать в НК, а не в приказах Минцифры

Есть разные перечни профильных доходов IT-компаний и они применяются для разных целей.

103
Логотип Dooglys.com
Dooglys.com
Маркетинг

Чек лист для продвижения бизнеса. На примере цветочного магазина

Чтобы привлечь и удержать клиентов, необходимо учитывать их проблемы и предлагать удобные решения. Мы подготовили набор конкретных инструментов, которые действительно работают на практике и помогут привлечь и удержать клиентов.

Чек лист для продвижения бизнеса. На примере цветочного магазина
33
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Обзоры новостей

⏰Пока мы спали. Краткий обзор новостей и событий в мире

Доброе утро! Это пост не о бухгалтерских новостях, но они также важны. Хотя, про налоги тут тоже будет. Куда же без них? Расскажем, что происходило в мире и обсуждали в сети.

⏰Пока мы спали. Краткий обзор новостей и событий в мире
27
239
Необлагаемые налогом доходы

Возврат переплаченного штрафа не идет в доходы и не облагается налогом на прибыль

Для целей налога на прибыль доход – это экономическая выгода в денежной или натуральной форме. Нет экономической выгоды – нет и дохода.

61
Логотип DAS Group
DAS Group
Индивидуальный инвестиционный счет

Новому типу вычета по ИИС быть! Госдума подписала закон об ИИС-3

В конце прошлого года Госдума подписала закон о новом типе индивидуального инвестиционного счета. По нему можно будет заявить инвестиционный вычет на более выгодных для инвестора условиях. Но не все так просто. Разберем подробнее, что сейчас известно об ИИС-3, как получить вычет по нему, и что делать со старыми счетами.

Новому типу вычета по ИИС быть! Госдума подписала закон об ИИС-3
291
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управленческий учет

Как не надо вести управленческий учёт: 7 главных ошибок компаний

Если заниматься управленкой без чёткой методики или бессистемно, будет невозможно правильно оценить состояние бизнеса и внести корректировки в стратегию. В этой статье разобрали семь главных ошибок, которые нельзя допускать при ведении управленческого учёта.

Как не надо вести управленческий учёт: 7 главных ошибок компаний
156

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Ирина Клишковская
Ирина Клишковская
Судебная практика по налоговым спорам

Суд признал приоритет налоговой в деле о банкротстве. Такой подход подрывает равенство всех кредиторов должника

Кассационная инстанция признала залог имущества должника в пользу налогового органа «ординарным залогом».

46
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как исправить проводку в 1С Бухгалтерии?

Добрый день! Первый раз столкнулась, растерялась. Снятие наличных в кассу в 1С Бух. Документом «Списание — снятие нал в кассу» формировалась проводка Д50.1 К 51. Всегда было именно так. Сегодня почему-то Д57 К51. Что нужно перенастроить , чтобы сразу на 50.1, без 57?

4
76