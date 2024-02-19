Бизнес несет крупные потери при продаже валютной выручки

Требование об обязательной продаже валютной выручки позволило стабилизировать курс рубля осенью 2023 года, но сейчас положительный эффект ослабевает, а бизнес сталкивается с высокими комиссиями за международные переводы.

Выполняя требования об обязательной продаже валютной выручки, экспортеры несут крупные потери из-за высоких комиссий при конвертации валюты. Об этом пишут «Известия».

Дополнительные сборы достигают 6%, а за валютный контроль бизнес может заплатить до 120 тыс. рублей.

Комиссия за международные переводы может достигать 6%. Это зависит от способа перечисления, партнерства между финансовыми организациями, вида транзакции и используемой валюты, — сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Власти ввели правило об обязательной продаже валютной выручки, чтобы стабилизировать курс рубля. Осенью 2023 года это сработало, но сейчас положительный эффект ослабевает.

Благодаря мерам жесткого контроля за компаниями курс нацвалюты ощутимо укрепился в октябре-ноябре. Но эффект от этого уже снижает значимость, поскольку сейчас на первый план выходят непосредственно объемы товарно-денежных потоков. По данным ЦБ, крупнейшие российские экспортеры в январе 2024-го сократили продажу валюты почти на 13% с декабря, — объяснил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

В ноябре 2023 года отношение чистых продаж валюты к экспортной выручке компаний составило 87%. Это значит, что бизнес выполняет все требования.