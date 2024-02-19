ПСН

🎓Вебинар. Патентная система налогообложения в 2024 году: тонкости применения. 4 марта в 15:00 мск!

Несмотря на то, что патентная система налогообложения кажется простой, на практике налогоплательщики совершают много ошибок. Разберитесь с ПСН, чтобы не допустить ошибок.
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Чтобы не допустить ошибок в использовании ПСН, рассмотрим все тонкости применения этой системы, дадим практические рекомендации и поделимся полезными советами, которые помогут сделать ваши налоговые процессы более эффективными. Присоединяйтесь к нам, чтобы обсудить актуальные вопросы, расширить свои знания и выработать стратегии для успешной работы с ПСН.

Успейте приобрести вебинар со скидкой 79%, всего за 399 рублей!

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Спикер — Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

На вебинаре рассмотрим:

  • Виды деятельности для ПСН: практические особенности.

  • Ограничения применения ПСН. Налоговые последствия их нарушения.

  • Слет с патента: последствия и как избежать.

  • Патент при продаже товаров в рассрочку (для онлайн бизнеса и пр.)

  • Совмещение налоговых режимов.

Ждем вас на вебинаре 4 марта в 15:00 мск!

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При переходе с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по основным средствам

При переходе с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по основным средствам
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Лучшие спикеры, новый каждый день
Бухгалтеры

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На IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов расскажут, как бухгалтерам работать с новыми изменениями в законодательстве.

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ПрощеБизнес
Охрана труда

Потеряли журналы инструктажей по охране труда: что делать

Наверное, хотя бы раз в своей работе каждый сталкивался с проблемой потери или порчи важных документов. Это может быть обусловлено сменой специалистов и неправильной передачей дел, или переездом, или неким форс-мажором в виде пожара.

Потеряли журналы инструктажей по охране труда: что делать
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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Зарплата

Депутаты изменят правила оплаты сверхурочной работы

При оплате сверхурочных работодатели будут должны учитывать не только размер оклада, но и компенсационные и стимулирующие надбавки.

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Бухгалтеры

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Все новые пользователи сервиса Клерк.Премиум, которые подключатся в феврале, получают в подарок курс «Годовая отчетность 2024: практикум». Первый поток уже стартовал!

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Зарплата

О каких изменениях в зарплате и налогах нужно знать бухгалтеру

Расскажем, что делать, если зарплата сотрудника меньше МРОТ, как считать НДФЛ с дивидендов и какие даты уплаты налога нужно отметить в календаре.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
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Telega.in
Реклама

Двигаем недвижимое: как застройщикам продвигаться в Телеграм, и почему сейчас — самое время

Telegram в наши дни — настоящая золотая жила для маркетологов из любых ниш, включая рынок недвижимости. И если вы сомневаетесь, что в 2024 году продвигать квартиры можно легко и эффективно, то подходите ближе. Рассказываем, как застройщикам вылавливать горячие лиды прямо из мессенджера  и делать рекламу так, чтобы недвижимость продавалась.

Двигаем недвижимое: как застройщикам продвигаться в Телеграм, и почему сейчас — самое время
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ПСН

🎓Вебинар. Патентная система налогообложения в 2024 году: тонкости применения. 4 марта в 15:00 мск!

Несмотря на то, что патентная система налогообложения кажется простой, на практике налогоплательщики совершают много ошибок. Разберитесь с ПСН, чтобы не допустить ошибок.

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Самозанятые

Работодатели не хотят работать с самозанятыми из-за лишнего контроля

Каждый пятый руководитель организовал взаимоотношения с самозанятыми так, как будто они работают по трудовому договору.

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РУС
Обзоры новостей

Кратко за день: В России введут штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности

Утром на рынке нейтральный внешний фон. Нефть снизилась до 81,2$. Доллар торгуется по 91,4₽.

Кратко за день: В России введут штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности
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УСН

ИП на УСН может учитывать расходы, даже если оплата идет с личной карты

У ИП все деньги личные и неважно, куда они поступают и откуда он их тратит – с расчетного счета ИП или с личной карты физлица.

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Логотип Аксиоматика
Аксиоматика
Автоматизация учета

RPA — что это и зачем: подробнее про роботизацию бизнес-процессов

Robotic Process Automation или RPA — это технология, которая автоматизирует бизнес-процессы благодаря использованию программных роботов. Рассказываем, чем она отличается от классической автоматизации и какую пользу принесет бизнесу.

RPA — что это и зачем: подробнее про роботизацию бизнес-процессов
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Интервью

Почему обязательный КЭДО — это уже наше завтра, чем пугают кадровиков и работников и какие документы на бумаге держать приятно

Несмотря на то что, КЭДО (кадровый электронный документооборот) применяют пока далеко не все организации,очень многие осознают — прогрессу противостоять невозможно. «Клерк» пообщался с экспертом в области КЭДО, чтобы разобраться в страхах бухгалтеров и кадровиков, узнать, как провести внедрение системы без хаоса и послушать полезные советы экспертов отрасли.

Иллюстрация: Куликов Денис/Easy Docs
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Обзор судебной практики

IKEA проиграла суд о выплате неустойки за уход с российского рынка

ТРЦ «Павелецкая плаза» судится с магазином IKEA, который должен был работать в течение всего срока аренды. Арбитражный суд признал правоту арендодателя, но снизил размер неустойки.

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Моё дело
Отчетность в СФР

Самые частые ошибки в новой форме ЕФС-1: как их исправить

С 1 января 2024 года действует новая форма ЕФС-1. Если с отчетом что-то пойдет не так, вы получите протокол проверки, в котором укажут код ошибки. Расскажем, что значит каждый из кодов, какие ошибки чаще всего допускают организации и ИП, и как их исправить.

Самые частые ошибки в новой форме ЕФС-1: как их исправить
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Отчетность в СФР

Когда сдавать ЕФС-1 на беременных и будущих пенсионеров

Подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ) в общем случае сдают до 25 января следующего года и включают туда не всех сотрудников, а только тех, у кого есть особенности стажа. Но есть случаи, когда сдавать эту форму надо досрочно.

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Маркетплейсы

Минпромторг не хочет «закручивать гайки» маркетплейсам

Комментарии министерства могут привести к тому, что депутатам придется переписать законопроект о маркетплейсах и заново внести его в Госдуму.

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Такском
Маркировка товаров

Маркировка товаров легкой промышленности в 2024 году

С 1 апреля 2024 года маркировке будут подлежать новые категории одежды. Изменения коснутся производителей, импортеров, оптовых продавцов и розницы. Рассказываем обо всем подробнее.

Маркировка товаров легкой промышленности в 2024 году
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
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Клерк
ВЭД

Что такое Инкотермс и как в нем разобраться бухгалтеру

Доставка большинства международных грузов оформляется и проходит по правилам Инкотермс. Существует 11 базисных условий провоза товаров по этой системе. Даем ликбез для бухгалтера, как разобраться с правилами международной торговли в 2024 году.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Охрана труда

🤕 На каком бланке сообщать в СФР о легком несчастном случае

Есть утвержденная форма извещения о несчастном случае на производстве. Но она не годится для легких несчастных случаев. Для них утвержденной формы нет, но есть рекомендованная.

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