🎓Вебинар. Патентная система налогообложения в 2024 году: тонкости применения. 4 марта в 15:00 мск!

Несмотря на то, что патентная система налогообложения кажется простой, на практике налогоплательщики совершают много ошибок. Разберитесь с ПСН, чтобы не допустить ошибок.

Чтобы не допустить ошибок в использовании ПСН, рассмотрим все тонкости применения этой системы, дадим практические рекомендации и поделимся полезными советами, которые помогут сделать ваши налоговые процессы более эффективными. Присоединяйтесь к нам, чтобы обсудить актуальные вопросы, расширить свои знания и выработать стратегии для успешной работы с ПСН.

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Спикер — Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

На вебинаре рассмотрим:

Виды деятельности для ПСН: практические особенности.

Ограничения применения ПСН. Налоговые последствия их нарушения.

Слет с патента: последствия и как избежать.

Патент при продаже товаров в рассрочку (для онлайн бизнеса и пр.)

Совмещение налоговых режимов.

Ждем вас на вебинаре 4 марта в 15:00 мск!