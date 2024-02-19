Инвалидам СВО могут списать кредиты

Участники СВО, которые получили инвалидность не только первой, но и второй группы, смогут прекращать свои кредитные обязательство. Это право не затронет военную ипотеку.

Военнослужащие, которые получили не только первую, но и вторую группу инвалидности, смогут списать кредитные обязательства. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталью Костенко.

Законопроект о праве прекращать кредитные обязательства участников СВО, которых признали инвалидами II группы, внесут в Госдуму в ближайшее время.

Право на списание кредитов не будет действовать на военную ипотеку.

Сейчас на прекращение кредитных обязательств могут рассчитывать военные, которые получили I группу инвалидности из-за увечья или заболевания, полученных при выполнении задач СВО.