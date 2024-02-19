Патентные поверенные в новых регионах смогут продлить свой статус без подтверждения опыта работы

Во время переходного периода жители новых регионов могут регистрировать права на интеллектуальную собственность по льготным условиям.

Патентные поверенные в Донбассе и Новороссии, которые имели такой статус на Украине на конец сентября 2022 года, смогут продлить свой статус без подтверждения опыта работы и оплаты квалификационного экзамена. Об этом сказано на сайте кабмина.

Сейчас изобретатели, компании из разных отраслей самостоятельно подают заявки напрямую в Роспатент или через портал госуслуг. Мы сегодняшним решением расширим для них возможности защитить свои нематериальные активы. Для этого патентные поверенные, которые имели такой статус на Украине на конец сентября 2022 года, смогут продлить его в упрощенном порядке, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Сбор за проведение квалификационного экзамена сейчас составляет 15 тыс. рублей за каждую специальность.

Во время переходного периода жителям новых регионов предоставляются льготы, в том числе и те, которые связаны с правами на интеллектуальную собственность, патенты и товарные знаки.