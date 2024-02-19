Центробанку разрешат устанавливать ограничения на выдачи ипотеки

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволит Центробанку ограничить выдачу ипотеки заемщикам с высокой степенью закредитованности (от 80% доходов).

Предлагается наделить Банк России полномочиями по ограничению доли предоставляемых кредитов (займов), обеспеченных залогом зданий, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, жилых и нежилых помещений, а также предназначенных для размещения транспортных средств частей зданий или сооружений (машино-мест), — сказано в пояснительной записке.

По данным на 1 октября 2023 года, цены на строящееся жилье превышают стоимость готовой недвижимости на 42%.

Если заемщики будет нужно продать квартиру на вторичном рынке, то полученных денег может не хватить для исполнения обязательств по кредиту. А это уже несет риски как для заемщика, так и для кредитора.

В третьем квартале 2023 года до 47% выросла доля ипотечников с показателем долговой нагрузки более 80%.