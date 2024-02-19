Госдума запретит размещать рекламу на интернет-ресурсах иноагентов

Рекламодатели не смогут закупать рекламный контент у владельцев сайтов и социальных сетей, если они были признаны иностранными агентами.

В Госдуму внесли законопроект о запрете физлицам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их социальных сетях и на других интернет-площадках. Об этом сказано на сайте Думы.

Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах, — заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Ранее он сообщал, что депутаты получают сообщения от жителей страны, которые возмущены тем, что блогеры зарабатывают деньги на отечественных рекламодателях и при этом «действуют в интересах недружественных стран».