Резиденты СПВ для пониженной ставки налога на прибыль учитывают внереализационные доходы

Резидент свободного порта Владивосток может вести как деятельность, предусмотренную соглашением, так и другую деятельность. Но нужно вести раздельный учет.

По деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения, ставка налога на прибыль в федеральный бюджет – 0%. По другой деятельность – обычные ставки.

При этом прибыль формируется с учетом доходов от реализации и внереализационных доходов.

При определении налоговой базы по налогу на прибыль по соответствующей деятельности учитываются, в том числе, и внереализационные доходы, полученные в рамках исполнения соглашения.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.12.2023 № 03-03-06/1/124778.