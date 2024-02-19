Резиденты СПВ для пониженной ставки налога на прибыль учитывают внереализационные доходы

По деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения, ставка налога на прибыль в федеральный бюджет – 0%. По другой деятельность – обычные ставки.
При этом прибыль формируется с учетом доходов от реализации и внереализационных доходов.
При определении налоговой базы по налогу на прибыль по соответствующей деятельности учитываются, в том числе, и внереализационные доходы, полученные в рамках исполнения соглашения.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.12.2023 № 03-03-06/1/124778.
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