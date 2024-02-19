Иностранным инвесторам разрешили сделки с акциями Ренессанс Страхования и Ozon

Инвестиционная компания Baring Vostok, которой принадлежат активы Ренессанс Страхования и Ozon, разделится на два бизнеса. Поэтому президент разрешил иностранцам проводить сделки с акциями этих компаний.

Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяет контролируемым иностранным лицам проводить сделки с акциями «Группы Ренессанс Страхование» и Ozon Holdings Plc. Об этом сказано на портале правовой информации.

Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества «Группа ренессанс Страхование» и Озон Холдингс Пиэлси (Ozon Holdings Plc), — сказано в документе.

Такое решение связано с разделением инвестиционной компании Baring Vostok на две независимые фирмы. Так, появятся международные фонды Baring Private Equity и российский холдинг «Восток Инвестиции».

Мы подтверждаем получение холдингом «Восток Инвестиции» регуляторных разрешений на выкуп активов фондов Baring Vostok в России и начинаем работу над техническим закрытием сделки, — сказал «РИА Новостям» представитель «Восток Инвестиций».

Под управление «Восток Инвестиций» перейдут доли Ozon и «Ренессанс Страхования».