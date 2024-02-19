Мобильные операторы проверили личность 100% активных абонентов

Все номера активных абонентов прошли верификацию, однако эксперты сомневаются, поскольку невозможно на 100% подтвердить данные всех пользователей.

В 2023 году мобильные операторы провели верификацию 100% своей активной абонентской базы по требованию Роскомнадзора. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ).

Операторы верифицировали информацию о 351,1 млн номеров или о 100% активной абонентской базы. В ходе проверки было выявлено 43 млн номеров, которые оформили с нарушениями.

Наиболее распространенные ошибки: отсутствие подтверждения достоверности сведений об абоненте (6,22% случаев), некорректное заполнение полей в базе (4,12%) и отсутствие необходимых данных (1,12% случаев).

Не исключено, что операторы просто передали в систему данные обо всех номерах, которые так или иначе находятся в обороте, потому что невозможно подтвердить на 100% данные всех активных абонентов, — сказал руководитель Content Review Сергей Половников.

В сентябре-декабре 2023 года мобильные операторы перестали обслуживать больше 600 тыс. номеров с неустановленными владельцами. В 2022-2023 годах Роскомнадзор вместе с МВД провели больше 1,8 тыс. проверок и изъяли около 160 тыс. серых сим-карт.

Проверять информацию об абонентах стали после того, как участились случаи телефонного мошенничества.