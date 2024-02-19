Проверьте эти четыре критерия в договоре аренды. Узнаете, надо ли вам применять ФСБУ 25/2018

Не все договоры, в названии которых есть слово «аренда», подпадают под ФСБУ 25/2018, поэтому сначала убедитесь, что вам точно надо применять стандарт.

Вот четыре признака договора аренды, по котором надо применять ФСБУ 25/2018:

определенный срок аренды;

предмет аренды идентифицируется, и арендодатель по своему усмотрению не может заменить его;

арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды;

арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды.

Например не нужно применять ФСБУ, если организация арендует у своего сотрудника автомобиль только для использования в рабочее время и не может передавать его в субаренду.

ФСБУ «Аренда» — самый сложный стандарт, может получиться так, что по одному договору применять стандарт не нужно, зато надо по всем остальным. Кроме того, применение ФСБУ прямо влияет на достоверность бухгалтерской отчетности.

Грубое нарушение правил ведения учета влечет штраф для должностных лиц до 10 000 рублей, а в случае повторного нарушения — до 20 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет (статья 15.11 КоАП).

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