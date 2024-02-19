Когда индексировать зарплату в 2024 году. Обязательно ли это было сделать в январе?

Увеличение зарплаты работников на коэффициент, рассчитанный в связи с ростом потребительских цен – это обязанность работодателя. Но в ТК не прописан единый способ, срок и периодичность индексации.

Правила индексации зарплаты надо прописать в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте. Если такого документа в компании нет, его надо разработать.

Индексировать можно не все выплаты, а только оклады, тарифы. Повысить их можно на уровень инфляции (как минимум) или выше (письмо Минтруда от 24.12.2018 № 14-1/ООГ-10305).

Дата проведения индексации не регламентирована. То есть, не обязательно проводить ее с 1 января. Можно, например, провести индексацию с 1 февраля.

К этой дате Росстат уже опубликует индекс потребительских цен за прошедший год. Найти этот показатель можно здесь.

Что касается периодичности индексации, то она тоже не оговорена в ТК, но Роструд утверждает, что индексировать надо ежегодно.

Отсутствие индексации – это нарушение трудового законодательства, за которое по статье 5.27 КоАП положен штраф:

на должностных лиц — от 1 до 5 тыс. рублей;

на ИП — от 1 до 5 тыс. рублей;

на юрлиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

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